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Понедельник, 23 августа, 2021
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Жительница Рязани утонула, переплывая Ижевское озеро

7info
Жительница Рязани утонула, переплывая Ижевское озеро

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В субботу, 21 августа, в селе Ижевское Спасского района утонула 73-летняя жительница Рязани. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

В село женщина часто приезжала на дачу. Пенсионерка любила плавать, говорила, что вода придаёт сил. В субботу она пришла на озеро с дочерью и внучкой. Родственники остались на берегу, женщина решила переплыть озеро, но не доплыла до берега несколько метров.

Увидев, что мать скрылась под водой, дочь позвала на помощь, но спасти пожилую рязанку не удалось. Через пару минут тело уже мертвой пенсионерки всплыло на поверхность. На берег его достал местный житель.

До трагического случая рязанка не раз переплывала озеро.

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