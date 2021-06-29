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Вторник, 29 июня, 2021
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Жительница Касимова «заминировала» детский сад

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Жительница Касимова «заминировала» детский сад
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28 июня поступил звонок о бомбе в детском саду № 3 города Касимова, сообщил сайт ИД «Пресса».

На место выехали спецслужбы: ФСБ, полиция, МЧС, скорая помощь. Детей, сотрудников эвакуировали, посадили в автобус, отвезли в безопасное место. Оттуда воспитанников забрали родители. Звонок поступил около полудня, когда в ясельной, младшей группы детского сада был обед.

Бомбу оперативники не нашли, зато звонившую вычислили быстро. 38-летней неработающей жительнице Касимова грозит до 5 лет лишения свободы.

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