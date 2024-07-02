Вторник, 2 июля, 2024

Жительницу Шиловского района осудят за наезд на пенсионерку

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/prokrzn

Прокурор Шиловского района Рязанской области утвердил обвинительное заключение в отношении 44-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

Согласно материалам дела, в октябре 2023 года женщина, управляя автомобилем марки ВАЗ-210740, не учла дорожные и метеорологические условия и совершила наезд на 72-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу. В результате ДТП пенсионерка получила множественные телесные повреждения.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в Шиловский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Рязанской области.

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