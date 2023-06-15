Жительницу Рязанской области будут судить за хищение больше 18 млн рублей «Почты России»

Руководителя одного из почтовых отделений Рязанской области будут судить по обвинению в хищении более 18 млн рублей АО «Почта России». Обвинительное заключение утвердил заместитель областного прокурора 9 июня 2023 года.

Уголовное дело расследовали сотрудники следственного отделения УФСБ по Рязанской области. По данным следователей, женщина, руководившая одним из отделений почтовой связи в регионе, присвоила денежные средства «Почты России» в особо крупном размере. Ущерб превысил 18 млн рублей.

Обвиняемой вручат копию обвинительного заключения и направят уголовное дело в Рыбновский райсуд Рязанской области. Об этом сообщил старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.