Жительницу Касимовского района накажут за продажу спиртного

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» изобличили жительницу села Малеево в неоднократной продаже алкоголя из своего дома. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Полицейские не первый раз в селе Малеево выявляют факт реализации спиртосодержащей продукции из дома местной жительницы. Ранее женщину привлекали за это нарушение к административной ответственности по ст. 14.17.1 КоАП РФ.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что нарушительница возобновила незаконную деятельность и продолжает торговать спиртным из своего дома.

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Участковые полицейские задокументировали незаконный сбыт алкогольной продукции. Теперь женщине грозит уголовное наказание.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ст. 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно». За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо — в виде исправительных работ на срок до 1 года.