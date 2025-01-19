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Фото: издательство "Пресса"
Общество

Жительнице Рязанской области Александре Клоковой исполнилось 102 года

Анастасия Мериакри

Жительнице Кисьвы Пронского района Александре Клоковой сегодня, 19 января, исполнилось 102 года. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Ветерана поздравили родственники: дети, внуки, правнуки, два праправнука. Подарок и фрукты от главы Погореловского поселения Светланы Решетниковой вручили активисты из вокальной группы «Селяночка» Ольга Воронина и Валентина Шкарина. От своего коллектива они преподнесли Александре Клоковой торт. 

«Она всегда встречает нас, как родная мама, тепло, приветливо, с шутками да прибаутками. Нас поражает ее жизнелюбие, ясность ума, четкая память и добрый настрой. Она и песню с нами споет, и частушки любит», — говорит общественница Валентина Шкарина.

В годы войны Александра Клокова в районе Скопина рыла окопы. Познакомилась с будущим мужем. Когда он вернулся комиссованным по ранению, у них родился ребенок. Всего семья Клоковых воспитала шестерых детей.

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