Жительнице Рязанской области Александре Клоковой исполнилось 102 года

Жительнице Кисьвы Пронского района Александре Клоковой сегодня, 19 января, исполнилось 102 года. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Ветерана поздравили родственники: дети, внуки, правнуки, два праправнука. Подарок и фрукты от главы Погореловского поселения Светланы Решетниковой вручили активисты из вокальной группы «Селяночка» Ольга Воронина и Валентина Шкарина. От своего коллектива они преподнесли Александре Клоковой торт.

«Она всегда встречает нас, как родная мама, тепло, приветливо, с шутками да прибаутками. Нас поражает ее жизнелюбие, ясность ума, четкая память и добрый настрой. Она и песню с нами споет, и частушки любит», — говорит общественница Валентина Шкарина.

В годы войны Александра Клокова в районе Скопина рыла окопы. Познакомилась с будущим мужем. Когда он вернулся комиссованным по ранению, у них родился ребенок. Всего семья Клоковых воспитала шестерых детей.