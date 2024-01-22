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Жительнице Рязани Валентине Колосовской исполнилось 100 лет

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Фото: сайт администрации
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21 января рязанка Валентина Колосовская отметила вековой юбилей. С праздником именинницу поздравил префект Железнодорожного района Олег Морозов, сообщает мэрия. От администрации Рязани он вручил подарок и цветы.

Валентина Васильевна – труженик тыла и ветеран труда. Она родилась в Рязани, работала пионервожатой в Солотчинском пионерском лагере и в годы Великой Отечественной войны была в отрядах обороны города. После войны вышла замуж, уехала с мужем по месту его службы.

В 1956 году семья вернулась в Рязань. В 1963 году, когда у Валентины Васильевны было двое детей, она осталась вдовой. Валентина Васильевна трудилась на заводах Рязцветмет и Гинцветмет, в Медуниверситете в химической лаборатории.

Родные юбилярши отметили, что она всегда была замечательной мамой и бабушкой, не боялась никакой работы, была трудолюбивой, отзывчивой и доброй и этому научила своих детей, внуков и правнуков.

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