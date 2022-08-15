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Жительница Владимирской области обвинила в смерти сына-мотоциклиста после ДТП местного хирурга

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Жительница города Киржач подала иск к местной районной больнице, сообщает ГТРК «Владимир».

Женщина считает: в смерти её сына, попавшего в ДТП, виноват хирург. В качестве компенсации истец собирается получить 3 миллиона рублей.

Молодой мотоциклист врезался в автомобиль 25 мая 2021 года, пострадавшего привезли на скорой помощи в ГБУЗ ВО «Киржачская РБ». Мать считает, что хирург, осмотрев пациента, помощи не оказал, анестезиолог работал до конца.

В связи со смертью близкого человека истцу причинены нравственные страдания, которые женщина оценивает в 3 миллиона рублей.

Рассмотрение дела продолжится после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

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