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Татьяна Проводина

Жительница Сараевского района незаконно получила почти полмиллиона рублей «чернобыльских» выплат

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Жительницу Сараевского района 1995 года рождения будут судить по обвинению в мошенничестве при получении выплат. Расследование уголовного дела завершил Кораблинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области.

По данным следователей, злоумышленница скрыла факт смены места жительства и продолжала получать ежемесячную «чернобыльскую» выплату.

Также женщина подала заявление о назначении детям ежемесячной компенсации на питание с молочной кухни и ежемесячной денежной выплаты до достижения ими 3 лет как гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, предоставив ложные сведения о месте фактического проживания детей.

С 2015 по 2021 год подозреваемая незаконно получила из ПФР почти полмиллиона рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела вели сотрудниками ОЭБиПК МО МВД Сараевский.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, уголовное дело направлено в суд.

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