Жительница Рыбного обманом получила деньги на наркотики от отца знакомой

Сотрудники полиции раскрыли хищение денег у 46-летнего жителя города Рыбное. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

С заявление в полицию обратился 46-летний мужчина. Он рассказал, что переводил деньги якобы 20-летней дочери, живущей отдельно. При встрече выяснилось, что девушка денег не просила.

Установлено, что от имени дочери рыбновцу писала её знакомая-ровесница. Деньги девушка потратила на покупку наркотиков.

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Уголовное дело следователи завели по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), по которое предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее фигурантка дела была судима за кражу, растрату, незаконный оборот наркотиков.