Жительница Рязани поскользнулась на обледеневшем тротуаре и сломала ногу

Рязанка сломала ногу, поскользнувшись на нечищенном обледеневшем тротуаре в Канищево. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в группе Типичная Рязань ВКонтакте.

Автор публикации просит подсказать, куда обращаться в этой ситуации и где искать ответственных лиц.

Местная жительница вышла за лекарством в аптеку, на нечищенном участке тротуара поскользнулась и сломала ногу. Скорая помощь довезла пострадавшую до Областной клинической больницы.

В посте говорится, что в управляющей компании не смогли ответить на вопрос, кто отвечает за этот участок. Также отмечается, что все прохожие обращают внимание на то, что этот участок не чистится и не посыпается.

В рязанской мэрии уточнили адрес и заявили, что сотрудники проверят участок и проведут там уборку по погодным условиям в понедельник.