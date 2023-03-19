Воскресенье, 19 марта, 2023
Татьяна Проводина

Жительница Рязани поскользнулась на обледеневшем тротуаре и сломала ногу

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Фото Георгия Курина в группе Типичная Рязань ВКонтакте

Рязанка сломала ногу, поскользнувшись на нечищенном обледеневшем тротуаре в Канищево. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в группе Типичная Рязань ВКонтакте.

Автор публикации просит подсказать, куда обращаться в этой ситуации и где искать ответственных лиц.

Местная жительница вышла за лекарством в аптеку, на нечищенном участке тротуара поскользнулась и сломала ногу. Скорая помощь довезла пострадавшую до Областной клинической больницы.

В посте говорится, что в управляющей компании не смогли ответить на вопрос, кто отвечает за этот участок. Также отмечается, что все прохожие обращают внимание на то, что этот участок не чистится и не посыпается.

В рязанской мэрии уточнили адрес и заявили, что сотрудники проверят участок и проведут там уборку по погодным условиям в понедельник.

Жительница Рязани поскользнулась на обледеневшем тротуаре и сломала ногу

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