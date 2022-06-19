Жительница Рязани ищет очевидцев смертельного ДТП под Солотчей

Жительница Рязани ищет очевидцев смертельного ДТП на 498-м километре автодороги Р132 «Золотое кольцо», в районе Солотчи. Пост девушки появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
Авария случилась поздно вечером 17 июня: столкнулись автомобили Тойота Камри, Хендэ Солярис и Лада Ларгус.
В результате происшествия погиб 22-летний пассажир Хендэ. Пострадали: 32-летний водитель Тойота, 20-летний водитель Хендэ, 19-летний пассажир Хендэ, 14-летний пассажир Хендэ, 21-летний водитель Лада, 18-летний пассажир Лада.
По факту ДТП полицией проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.