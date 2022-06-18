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Суббота, 18 июня, 2022

В массовом ДТП в Рязанском районе погиб 22-летний пассажир, шестеро пострадали

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Александр Ильин

В массовом ДТП в Рязанском районе погиб 22-летний пассажир, шестеро пострадали

В массовом ДТП на 498-м километре автодороги Р132 «Золотое кольцо» в Рязанском районе погиб 22-летний пассажир, шестеро пострадали, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась поздно вечером 17 июня: столкнулись автомобили Тойота Камри, Хендэ Солярис и Лада Ларгус.

В результате происшествия погиб 22-летний пассажир Хендэ. Пострадали: 32-летний водитель Тойота, 20-летний водитель Хендэ, 19-летний пассажир Хендэ, 14-летний пассажир Хендэ, 21-летний водитель Лада, 18-летний пассажир Лада.

По факту ДТП полицией проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.

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