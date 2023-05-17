Жительница Нижнего Тагила пожаловалась, что у ее мужа изъяли органы после смерти

В Нижнем Тагиле местная жительница пожаловалась, что у ее мужа изъяли органы после смерти, пишет E1.RU.

Жена похоронила мужа в 2018 году и узнала о случившемся спустя четыре года. Она не знала, что ее покойный муж невольно стал донором и возмутилась, почему врачи не сообщил ей о произошедшем и не спросили разрешения на трансплантацию.

По ее словам, супруг получил травму на работе – ударился головой о металлическую балку. Вскоре у него произошел геморрагический инсульт, после чего он впал в кому. Мужчину экстренно доставили в СОКБ №1 в Екатеринбурге, но он вскоре умер. В свидетельстве о смерти медики указали причину: «Другое внутримозговое кровоизлияние».

Оказалось, что уже на следующий день после смерти Андрея у него изъяли печень и почки. Женщина потребовала, чтобы эксперты изучили, качественно ли оказали помощь мужчине и законно ли изъяли органы.

В свердловском Минздраве комментировать эту информацию отказались, сославшись на медицинскую тайну.