Жительница Касимовского округа перевела аферистам 292 тысячи рублей

Неизвестный из «отдела финансового контроля» выманил у жительницы Касимовского округа около 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

В отдел МВД России по Касимовскому району обратилась очередная жертва телефонных мошенников. На этот раз ей стала 73-летняя жительница одного из населенных пунктов округа.

Полицейские выяснили, что через интернет-мессенджер женщине позвонил неизвестный и назвал себя «специалистом отдела финансового контроля». Аферист напугал пенсионерку, что её якобы грозят крупные финансовые неприятности – от ее имени, по поддельной доверенности, злоумышленники пытаются получить в банке кредит. Чтобы этого избежать, сбережения следует немедленно вывести на «безопасные счета». Под впечатлением от услышанного пенсионерка отправилась в салон сотовой связи и попросила оператора помочь ей с переводом денег.

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В итоге на два телефонных номера одной из стран Средней Азии были перечислены 292 тысячи рублей. После этого злоумышленник прекратил связь и заблокировал номер, с которого звонил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Мошенничество».

УМВД и УФСБ России по Рязанской области обращают внимание граждан на то, что каждый подобный звонок следует рассматривать как потенциальное мошенничество! Звонки из банков и любых других организаций под предлогом блокировки несанкционированного списания денежных средств, предотвращения нелегального оформления кредита, из сотовых компаний под предлогом продления договора – стандартная уловка злоумышленников.

Необходимо сразу же прекратить диалог. Не выполняйте никаких финансовых операций под диктовку неизвестных, кем бы они ни представлялись.