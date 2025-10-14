Жительница Касимова получила 380 тысяч рублей, солгав, что ее семья малоимущая

Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области в отношении 23-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат в крупном размере (часть 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации).

По данным следствия, в январе 2025 года подозреваемая обратилась в территориальный отдел социальной защиты населения с заявлением о рассмотрении ее кандидатуры для заключения социального контракта на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности. В заявлении она умышленно предоставила ложные сведения о том, что ее семья является малоимущей.

На основании представленных документов заявление было удовлетворено, и на расчетный счет подозреваемой были перечислены денежные средства. Таким образом, подозреваемая незаконно получила выплаты на сумму 380 тысяч рублей.

В настоящее время следственные и процессуальные действия направлены на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.