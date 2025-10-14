Вторник, 14 октября, 2025
Жительница Касимова получила 380 тысяч рублей, солгав, что ее семья малоимущая

Анастасия Мериакри
Фото: freepik.com

Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области в отношении 23-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат в крупном размере (часть 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации).

По данным следствия, в январе 2025 года подозреваемая обратилась в территориальный отдел социальной защиты населения с заявлением о рассмотрении ее кандидатуры для заключения социального контракта на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности. В заявлении она умышленно предоставила ложные сведения о том, что ее семья является малоимущей.

На основании представленных документов заявление было удовлетворено, и на расчетный счет подозреваемой были перечислены денежные средства. Таким образом, подозреваемая незаконно получила выплаты на сумму 380 тысяч рублей.

В настоящее время следственные и процессуальные действия направлены на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Последние новости

Смотрел в глаза и смеялся. В Новосибирской области жених жестоко убил невесту

В Новосибирской области арестовали предполагаемого убийцу пропавшей месяц назад...

Доктор Мясников назвал смертельную ошибку при приеме лекарств

Употребление несочетаемых лекарств может нанести тяжелый ущерб здоровью вплоть...

На 93-м году жизни скончалась бывшая узница концлагерей Мария Семенова

Мария оказалась в лагере для военнопленных. Она прошла через голод и болезнь тифом, но выстояла.

Размер премий для победителей и лауреатов конкурса «Хрустальный журавль» увеличат

Премии были скорректированы за счёт исключения неактуальных номинаций.

Участок Московского шоссе стал местом повышенной аварийности, планируется увеличение полос движения

За девять месяцев 2025 года на данном отрезке произошло 103 дорожно-транспортных происшествия, пять из которых сопровождались пострадавшими.

Новый маммограф установили в рязанской больнице №10

Основные преимущества нового маммографа включают высокую разрешающую способность снимков и минимальную дозу облучения для пациентов.

В Рязани прооперировали двух беременных женщин с острым аппендицитом

Две женщины на 28-29 неделе беременности поступили в больницу почти одновременно с признаками острого аппендицита.

Собака покусала 4-летнюю девочку в Шацке

В результате инцидента у ребенка появились укушенные раны мягких тканей на бедре.

В региональном парламенте открылась выставка «Хроники террора украинского неонацистского режима»

На кадрах – трагические события в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской и Брянской областях.

В 2025 году было в Рязани заменено рекордное количество теплосетей – 28 км

На внеочередном заседании комитета по ЖКХ отчитались о пуске отопления

Более 2 млн рублей не выплатили работникам организации по строительству зданий в Рязанской области

В результате проверки была обнаружена задолженность по зарплате перед 71 сотрудником

«Р-Энергия» включена в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почета»

Всероссийская Книга Почета — список лучших организаций, предприятий и учреждений России.

Массовое ДТП произошло в Рязани вечером 13 октября

Водитель «Фольксвагена» получила травмы и обращалась за медицинской помощью.

Изменилась работа светофора на пересечении улиц Большая и Тимакова в Рязани

Эти изменения направлены на увеличение интервала работы дополнительной секции светофора.

Павел Малков отметил качество футбольных полей в Шацке, Ряжске, Касимове и Рязани

Все спортплощадки нужно поддерживать в хорошем состоянии, а где нужна модернизация, надо постепенно это делать.