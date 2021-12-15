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Среда, 15 декабря, 2021
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Жителю Кораблинского района предъявили обвинение в убийстве приятеля

Александр Ильин

В Кораблинском районе Рязанской области 62-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении убийства своего 60-летнего знакомого, сообщает региональный следственный комитет. 

По данным правоохранителей, 7 декабря обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с товарищем нанёс ему несколько ударов ножом в область груди. Потерпевший скончался на месте от полученных телесных повреждений. 

Мужчина признал свою вину, ему предъявлено обвинение в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

«По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех деталей совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК. 

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