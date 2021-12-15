Жителю Кораблинского района предъявили обвинение в убийстве приятеля

В Кораблинском районе Рязанской области 62-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении убийства своего 60-летнего знакомого, сообщает региональный следственный комитет.

По данным правоохранителей, 7 декабря обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с товарищем нанёс ему несколько ударов ножом в область груди. Потерпевший скончался на месте от полученных телесных повреждений.

Мужчина признал свою вину, ему предъявлено обвинение в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).