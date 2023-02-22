Среда, 22 февраля, 2023
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Жителям Вологодской области продолжают ежедневно разносить повестки

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Вологжанам стали приходить повестки из военкоматов, это происходит ежедневно, уточнил портал «Вологда-поиск».

Мужичин просят прийти в определенный день к определенному времени. Представители областного военного комиссариата пояснили, что решили уточнить данные о потенциальных резервистах.

«По сути, происходит систематизация актуальной информации: уточнение данных во избежание каких-либо ошибок», – пояснили там.

Подчеркивается, что у вологжан уточнят социальный статус, адрес места жительства, семейное положение, информацию о детях и медицинские данные.

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