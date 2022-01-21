Рязанца приговорили к 13 годам строгого режима за убийство друга детства

В Рязани суд вынес обвинительный приговор 46-летнему жителю области за убийство приятеля, с которым он дружил с детства, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Установлено, что 1 апреля 2020 года в посёлке Учхоз Стенькино Рязанского района между мужчинами произошла ссора во время распития алкоголя.

В ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшему удар ножом в шею, повредив яремную вену. Тот скончался на месте.

«Несмотря на непризнательную позицию обвиняемого, собранные следствием и представленные государственным обвинителем доказательства послужили достаточным основанием для вынесения коллегией присяжных заседателей обвинительного вердикта», — говорится в сообщении СК.

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Виновному назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.