Жителя Москвы будут судить за убийство в Клепиковском районе Рязанской области

Касимовский межрайонный следственный отдел, входящий в состав следственного управления СК России по Рязанской области, завершил расследование уголовного дела в отношении жителя г. Москвы, родившегося в 1961 году. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

По версии следствия, 19 сентября 2022 года в деревне Вельково Клепиковского района произошел конфликт между двумя пьяными мужчинами. В ходе борьбы обвиняемый удерживал потерпевшего, обхватив рукой и сдавив шею, пока тот не перестал оказывать сопротивление. В результате этого мужчина скончался от механической асфиксии.

Следствие собрало достаточное количество доказательств, и уголовное дело с обвинительным заключением прокурора направлено в суд для рассмотрения по существу.