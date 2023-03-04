Суббота, 4 марта, 2023
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Жителя Москвы будут судить за убийство в Клепиковском районе Рязанской области

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Касимовский межрайонный следственный отдел, входящий в состав следственного управления СК России по Рязанской области, завершил расследование уголовного дела в отношении жителя г. Москвы, родившегося в 1961 году. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

По версии следствия, 19 сентября 2022 года в деревне Вельково Клепиковского района произошел конфликт между двумя пьяными мужчинами. В ходе борьбы обвиняемый удерживал потерпевшего, обхватив рукой и сдавив шею, пока тот не перестал оказывать сопротивление. В результате этого мужчина скончался от механической асфиксии.

Следствие собрало достаточное количество доказательств, и уголовное дело с обвинительным заключением прокурора направлено в суд для рассмотрения по существу.

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