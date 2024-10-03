Жителя Москвы будут судить за убийство родственника

Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Москвы, 1977 года рождения, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следствием установлено, что 6 сентября 2023 года в дачном доме в Клепиковском районе между родственниками, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора, в ходе которой житель города Москвы избил племянника деревянной палкой, нанеся ему не менее 10 ударов в область головы. После того, как потерпевший перестал подавать признаки жизни, фигурант вывез тело племянника за пределы населенного пункта и закопал. Орудие преступления сжег. Через неделю после убийства мужчина приехал и тайно проник в дачный дом своей матери, расположенный в Тверской области, где оставил ноутбук и другие личные вещи племянника, создавая иллюзию, что молодой человек жив и заезжал в дом бабушки.

Несколько месяцев потерпевший числился без вести пропавшим. Сотрудникам регионального следственного управления и следователями-криминалистами центрального аппарата СК России во взаимодействии с УУР УМВД России по Рязанской области удалось достоверно установить обстоятельства исчезновения потерпевшего, фигурант был задержан и на основании следователя заключен под стражу.

Под давлением собранных доказательств мужчина дал признательные показания, указав место сокрытия тела племянника.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.