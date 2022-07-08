Жителя Касимовского района осудили за убийство сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Удалось установить, что в декабре 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанёс своей жертве множественные удары деревянной палкой. Также он причинил тяжкие травмы знакомому. В итоге женщина скончалась на месте, а мужчина выжил.

В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий мужчина был задержан по горячим следам и на основании ходатайства следователя заключён под стражу. Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.