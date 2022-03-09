Жителя Касимова осудили за ДТП, где пострадали два полицейских

В Касимове Рязанской области суд вынес приговор 30-летнему местному жителю. Его признали виновным в нарушении ПДД, из-за которого пострадали два полицейских, сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

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Установлено: 5 декабря 2020 года мужчина, будучи пьяным, выехал на встречную полосу и столкнулся со служебным автомобилем полиции.

В результате ДТП два правоохранителя получили серьёзные травмы.

Касимовцу назначили наказание: 1 год 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, возмещение морального ущерба потерпевшим в размере 445 тысяч рублей каждому.