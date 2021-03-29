Жители Таганрога устроили переправу через огромную лужу на надувной лодке

Жители Таганрога на надувной лодке переправлялись через огромную лужу. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте всесезонной лужи.

Знаменитая лужа находится на улице Петровской. По словам местных жителей, за несколько месяцев своего существования лужа приобрела характерные признаки реки: в некоторых местах образовались ил и грязь.

— Дождь перестал идти еще утром, поэтому уровень снизился, но мель мы нашли только у низкого берега. Волнение от машин умеренное, беременных и детей укачивать не будет. Уровень низок для гребли, но во время ливня глубины хватит! — говорится в сообщении.

Жители уверяют, что проезжающие мимо автомобили и автобусы сигналили им. К тому же, за короткое время на надувной лодке удалось переправить нескольких пешеходов. Пользователь соцсети рассказал, что лужа появилась в августе 2020 года. Ранее на ее месте стояла ливневка, которая более менее справлялась со своей задачей. Однако после рядом с ней образовалась яма в асфальте.

— Августовским утром рабочие неизвестного ведомства залили яму бетоном, а заодно с ней и решётку. В первый же дождь родилась Лужа. Граждане начали писать обращения, но замглавы Михайлов всегда отвечал одно и то же: «ливневка на данном участке отсутствует», — говорится в сообщении.

Активисты отметили, что на данном участке некоторые люди падали и получали травмы. От лужи страдают и автомобилисты. На этом месте ежедневно образуются пробки и аварийные ситуации.