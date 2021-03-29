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Суббота, 3 апреля, 2021
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Жители Таганрога устроили переправу через огромную лужу на надувной лодке

Елена Лобанова

Жители Таганрога на надувной лодке переправлялись через огромную лужу. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте всесезонной лужи.

Знаменитая лужа находится на улице Петровской. По словам местных жителей, за несколько месяцев своего существования лужа приобрела характерные признаки реки: в некоторых местах образовались ил и грязь. 

— Дождь перестал идти еще утром, поэтому уровень снизился, но мель мы нашли только у низкого берега. Волнение от машин умеренное, беременных и детей укачивать не будет. Уровень низок для гребли, но во время ливня глубины хватит! — говорится в сообщении. 

Жители уверяют, что проезжающие мимо автомобили и автобусы сигналили им. К тому же, за короткое время на надувной лодке удалось переправить нескольких пешеходов. Пользователь соцсети рассказал, что лужа появилась в августе 2020 года. Ранее на ее месте стояла ливневка, которая более менее справлялась со своей задачей. Однако после рядом с ней образовалась яма в асфальте. 

— Августовским утром рабочие неизвестного ведомства залили яму бетоном, а заодно с ней и решётку. В первый же дождь родилась Лужа. Граждане начали писать обращения, но замглавы Михайлов всегда отвечал одно и то же: «ливневка на данном участке отсутствует», — говорится в сообщении. 

Активисты отметили, что на данном участке некоторые люди падали и получали травмы. От лужи страдают и автомобилисты. На этом месте ежедневно образуются пробки и аварийные ситуации.

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