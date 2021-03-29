Жители Таганрога устроили переправу через огромную лужу на надувной лодке

Жители Таганрога на надувной лодке переправлялись через огромную лужу. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте всесезонной лужи.
Знаменитая лужа находится на улице Петровской. По словам местных жителей, за несколько месяцев своего существования лужа приобрела характерные признаки реки: в некоторых местах образовались ил и грязь.
Жители уверяют, что проезжающие мимо автомобили и автобусы сигналили им. К тому же, за короткое время на надувной лодке удалось переправить нескольких пешеходов. Пользователь соцсети рассказал, что лужа появилась в августе 2020 года. Ранее на ее месте стояла ливневка, которая более менее справлялась со своей задачей. Однако после рядом с ней образовалась яма в асфальте.
Активисты отметили, что на данном участке некоторые люди падали и получали травмы. От лужи страдают и автомобилисты. На этом месте ежедневно образуются пробки и аварийные ситуации.