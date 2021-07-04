Жители села Бондари жалуются на ужасный запах от сыродельного завода

- Advertisement -

В селе Бондари местные жители заявили, что им жить неприятный запах, который, по их мнению, распространяет Бондарский сыродельный завод, пишет портал onlinetambov.ru.

Сельчане написали об этом в сообщении на сайте губернатора Тамбовской области «Прямая линия». Утверждается, что завод выбрасывает отходы, из-за чего жителям попросту нечем дышать на улицах.

Они подсчитали, что запах отходов разносится на расстояние до пятнадцати километров.

«Несколько лет назад мы обращались с такими же проблемами, на что получили ответ, что очистные сооружения в норме, только проблему с запахом это не решает», – говорится в сообщении.

В управлении сельского хозяйства региона отметили, что с июня по июль завод был на реконструкции, поэтому выброс отходов еще не производился. Кроме того, пробы воздуха показали, что факт нарушения обязательных норм в области природопользования отсутствует.

Сельчанам посоветовали обратиться в территориальное управление Роспотребнадзора по Тамбовской области для принятия необходимых мер.