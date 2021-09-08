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Среда, 8 сентября, 2021
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Жители Рязанской области увидят выставку о блокаде Ленинграда 14+

Елена Лобанова
Жители Рязанской области увидят выставку о блокаде Ленинграда 14+
Фото из группы "Скопинский краеведческий музей"

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К 80-летию начала блокады Ленинграда в Скопинском краеведческом музее Рязанской области откроется мультимедийный выставочный проект «Ленинград. Торжество духа». Выставка подготовлена Музеем Победы совместно с Музеем-заповедником «Прорыв блокады Ленинграда». 

Выставка предоставлена в рамках реализации международного проекта «Территория Победы». В экспозиции собраны оцифрованные документы, фотографии и художественные произведения, которые познакомят с одной из самых трагических и вместе с тем героических страниц истории Великой Отечественной войны – блокадой Ленинграда. Более 80 раритетов из своих фондов представил Музей Победы.

Разделы выставки расскажут, как в городе на Неве было налажено производство военной техники и оружия. Посетители узнают о культурной и научной жизни блокадного города — работе Публичной библиотеки и Театра музыкальной комедии, художественных выставках и концертах, спортивных мероприятиях, деятельности образовательных, научно-исследовательских учреждений и многое другое.

Среди наиболее интересных экспонатов – продовольственная карточка на сахар 1943 года, фотографии, рассказывающие о буднях простых ленинградцев: очередях за хлебом, уборке снега, концерте на набережной и другие.

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