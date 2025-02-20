Жители Рязанской области могут присоединиться к Международному волонтёрскому корпусу 80-летия Победы. Его участники оказывают помощь ветеранам, благоустраивают памятные места и воинские захоронения, а также проводят масштабные мероприятия по сохранению исторической памяти, такие как «Георгиевская лента», «Сад памяти», «Письмо Победы». Кроме того, волонтёры сопровождают парад Победы и шествие «Бессмертного полка».

Для осуществления задач волонтёрского корпуса в России и за рубежом были созданы центры подготовки добровольцев. В центрах осуществляется набор, обучение, мотивация добровольцев, а также проводятся тематические события в формате дней единых действий.

Присоединиться к Международному волонтёрскому корпусу может каждый. Для этого необходимо:

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1) Зарегистрироваться на сайте https://волонтёрыпобеды.рф/

После регистрации аккаунта на сайте участник получит доступ к курсам обучения и мероприятиям корпуса.

2) Пройти онлайн‑обучение.

3) Пройти очное обучение в центре подготовки волонтёрского корпуса в регионе.

4) Присоединиться к мероприятиям корпуса.

Деятельность Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы реализуется при поддержке Росмолодёжи, Россотрудничества и партнёрских организаций, работающих на территории России и зарубежных стран.

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