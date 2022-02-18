Жители Рязанской области хранят на банковских счетах 183,6 млрд рублей

За год остаток средств на депозитных счетах рязанцев вырос на 8,2%. По итогам 2021 года на банковских вкладах жителей региона (без учета средств на счетах эскроу) оставалось 183,6 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Центробанка.

7,4 млрд рублей рязанцы разместили только за декабрь: в конце года многие получили премии, пособия и иные платежи, которые были запланированы на праздничные январские дни.

Свои сбережения жители области предпочитают хранить в отечественной валюте — более 92% приходится на рублевые вклады. Небольшой интерес к депозитам в иностранной валюте объясняется очень низкими ставками, в отличие от рублевых.

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«Банк России последовательно поднимал в прошлом году ключевую ставку, вслед за которой коммерческие банки пересматривали свои условия по депозитам. Доходность по ним увеличилась, и интерес к банковским вкладам вырос», — объясняет начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин.

Почти треть всех средств потребители хранят на текущих счетах. Их особенность — возможность моментального доступа к деньгам, без ожидания срока окончания договора, к примеру, их используют для безналичных расчетов по карте.

На начало января на текущих счетах рязанцы разместили 54,3 млрд рублей, что на 21,4% больше, чем годом ранее.