Жители Рязани выберут голосованием тип освещения улиц города

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков поручил на две недели продлить сроки подачи заявок для участия в конкурсе на выполнение работ по замене наружного освещения в Рязани. Об этом политик написал в телеграм-канале.

По словам Малкова, у рязанцев вызывает множество вопросов состояние городского освещения. Один из них: тип освещения — тёплый или холодный.

Чтобы выбрать, врио губернатора предложил провести 10-дневное голосование на платформе обратной связи. Проголосовать смогут только верифицированные пользователи, что исключит накрутки голосов.

Глава региона обещает учесть мнение рязанцев в итоговой документации.