15.7 C
Рязань
Суббота, 4 июня, 2022

Жители Рязани выберут голосованием тип освещения улиц города

spot_img
7info

Жители Рязани выберут голосованием тип освещения улиц города

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков поручил на две недели продлить сроки подачи заявок для участия в конкурсе на выполнение работ по замене наружного освещения в Рязани. Об этом политик написал в телеграм-канале.

По словам Малкова, у рязанцев вызывает множество вопросов состояние городского освещения. Один из них: тип освещения — тёплый или холодный.

Чтобы выбрать, врио губернатора предложил провести 10-дневное голосование на платформе обратной связи. Проголосовать смогут только верифицированные пользователи, что исключит накрутки голосов.

Глава региона обещает учесть мнение рязанцев в итоговой документации.

— Главная задача — обеспечить жителей комфортным светом, создать условия для безопасного движения в любое время суток, — написал Малков.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7