Четверг, 16 марта, 2023
Татьяна Проводина

Жители посёлка Южный в Рязани хотят участвовать в конкурсе по благоустройству территории

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Автор - Наташа Мирионкова

Жители посёлка Южный обратились в мэрию Рязани для участия в конкурсе «Формирование современной городской среды города Рязани». Обращение направлено на имя М.Д. Ромодина, – сообщается в группе Новости Рязани ВКонтакте.

Активные горожане хотят воплотить свои самые смелые желания. Предлагается обустроить роллердром, на котором зимой можно будет кататься на коньках, а летом — на роликах. В планах также — детская площадка с избушкой на курьих ножках, светящиеся мостики, футбольные и баскетбольные площадки.

Местные жители хотели бы обустроить велодорожку, которая зимой превращалась бы в лыжню, верёвочный городок, ботанические уголки, клумбы, лавочки и концертную площадку.

Жители посёлка Южный в Рязани хотят участвовать в конкурсе по благоустройству территории
Жители посёлка Южный в Рязани хотят участвовать в конкурсе по благоустройству территории
Жители посёлка Южный в Рязани хотят участвовать в конкурсе по благоустройству территории

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