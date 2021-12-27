Жители Омской области, истязавшие рабочего 7 часов, предстанут перед судом

В Омской области будут судить трёх местных жителей за жестокое убийство разнорабочего в ходе многочасовых пыток, сообщает региональная прокуратура.

Расследование установило, что в июле 2020 года пропал житель деревни Зеленое поле, который трудился на местном предприятии. Труп работника нашли в апреле 2021 в лесополосе неподалеку от населённого пункта.

Выяснилось, что в мае 2020 у работодателя мужчины скончался сын. Следствие установило, что это было самоубийство, однако отец не поверил в такую версию и заподозрил в убийстве своего подчинённого. Тогда он решил устроить над ним самосуд.

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Предприниматель пригласил к себе в дом потерпевшего, где уже находились двое его знакомых.

«Хозяин дома и его знакомые поочередно на протяжении более 7 часов наносили потерпевшему множественные удары в область головы, туловища и конечностей, в том числе в область жизненно важных органов, руками, ногами, металлическим гаечным ключом и пятилитровыми пластиковыми канистрами, наполненными водой. Избиение закончилось около 3 часов ночи, после чего все разъехались по своим домам, оставив потерпевшего», — говорится в сообщении прокуратуры.

На следующий день знакомые бизнесмена закопали труп в лесополосе.

Сейчас уголовное дело по п.п. «д, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, то есть умышленное причинение смерти, совершенное группой лиц, с особой жестокостью) направлено в Омский областной суд для рассмотрения с участием присяжных заседателей.