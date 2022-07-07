Жители Горрощи жалуются на поведение подростков

Жители Горрощи в соцсетях жалуются на поведение подростков.

Автор поста Новости Рязани ВКонтакте жалуется на подростков, которые терроризируют бабушек на улице Переулок 9-ой линии.

Дети вечером стреляют из рогаток по окнам, ждут, когда испуганные пожилые люди выходят на улицу из частных домов, и стреляют по ногам пенсионерок.

«Хочется, конечно, надрать им уши. Те, кто обижают слабых и пожилых, плохо кончат!», – возмущается автор.

Между тем в комментариях мать одного из детей опровергла обвинения, сообщив, что рогаток у ребят никогда не было. Женщина рассказала, что конфликт начали не дети.