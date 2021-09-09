Жители дома в центре Рязани пожаловались на угрозу отравления угарным газом

Жители дома №62 по улице Почтовой пожаловались на угрозу взрыва и возможность отравления угарным газом. Соответствующая запись появилась на странице губернатора Рязанской области в ВК.

Рязанка рассказала, что 4 сентября аварийная служба пятый раз за год перекрыла газ из-за образования обратной тяги в вентиляционном и дымоходном каналах. При этом в квартиру попадает угарный газ.

— Меньше месяца специализированные службы и надзорные органы проводили проверки. Мы предоставили им видеодоказательства перебоев, все акты перекрытия газа и подписи соседей. Однако в ответ получили лишь очередные отписки об исправности каналов, — написала жительница дома.

При этом 4 сентября в квартирах в центре Рязани не было горячей воды и наблюдался сквозняк. Службы рекомендовали пользоваться газовой плитой только при открытом окне, а в то время на улице было +6 градусов.