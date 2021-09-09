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Четверг, 9 сентября, 2021
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Жители дома в центре Рязани пожаловались на угрозу отравления угарным газом

Елена Лобанова
Жители дома в центре Рязани пожаловались на угрозу отравления угарным газом

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Жители дома №62 по улице Почтовой пожаловались на угрозу взрыва и возможность отравления угарным газом. Соответствующая запись появилась на странице губернатора Рязанской области в ВК. 

Рязанка рассказала, что 4 сентября аварийная служба пятый раз за год перекрыла газ из-за образования обратной тяги в вентиляционном и дымоходном каналах. При этом в квартиру попадает угарный газ. 

— Меньше месяца специализированные службы и надзорные органы проводили проверки. Мы предоставили им видеодоказательства перебоев, все акты перекрытия газа и подписи соседей. Однако в ответ получили лишь очередные отписки об исправности каналов, — написала жительница дома. 

При этом 4 сентября в квартирах в центре Рязани не было горячей воды и наблюдался сквозняк. Службы рекомендовали пользоваться газовой плитой  только при открытом окне, а в то время на улице было +6 градусов. 

— С сентября 2020 года невозможно постоянно проживать в квартире из-за ситуации, угрожающей жизни и здоровью, а также из-за отсутствия нормальных условий проживания, — заключила рязанка.

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