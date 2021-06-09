Жители десятка улиц Липецка остались без электричества из-за грозы

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В пресс-службе администрации Липецка заявили об отключении электроэнергии на подстанции в районе НЛМК, пишет портал «Город 48».

По словам чиновников, виной всему гроза, которая обрушилась на город днем в среду. В итоге без электричества остались жители домов частного сектора по улицам Зои Космодемьянской, Передельческая, Боровая, Ферросплавная, Боровая.

Также это затронуло липчан, проживающих в районах Дачный, ст. Казинка и Новая Жизнь.

На месте происшествия работают специалисты. Ожидается, что им удастся завершить восстановительные работы к семи часам вечера.