15.6 C
Рязань
Среда, 9 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Жители десятка улиц Липецка остались без электричества из-за грозы

Никита Брыкин
- Advertisement -

В пресс-службе администрации Липецка заявили об отключении электроэнергии на подстанции в районе НЛМК, пишет портал «Город 48».

По словам чиновников, виной всему гроза, которая обрушилась на город днем в среду. В итоге без электричества остались жители домов частного сектора по улицам Зои Космодемьянской, Передельческая, Боровая, Ферросплавная, Боровая.

Также это затронуло липчан, проживающих в районах Дачный, ст. Казинка и Новая Жизнь.

На месте происшествия работают специалисты. Ожидается, что им удастся завершить восстановительные работы к семи часам вечера.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,199ЧитателиЧитать
1,529ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]