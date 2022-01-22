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Суббота, 22 января, 2022
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Жителей воронежской многоэтажки напугали разбросанные в лифте кружевные трусы

Александр Ильин

В Воронеже жители многоэтажного дома № 6б на улице Тепличной обеспокоены ситуацией в их лифте: неизвестный раскидывает там женское кружевное бельё. Фотографии появились в группе «Жители мкр. Тенистый Воронеж» соцсети «ВКонтакте».

Воронежцы пишут, что их дети уже боятся пользоваться лифтом. Сами же родители не понимают, какие цели преследует человек. 

В ближайшее время жильцы планируют установить в лифте камеру видеонаблюдения. 

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Как пишет издание «Горком36», воронежцы уже обратились в полицию. Правоохранители намерены начать проверку. 

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