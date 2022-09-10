Жителей Улан-Удэ пугает странный мужчина, наматывающий круги во дворах

В Улан-Удэ жалуются на странного горожанина, который пристает к первым встречным, пишет Infpol.

Местная жительница рассказала, что встретила загадочного незнакомца в 44 квартале вечером 7 сентября.

«Сначала сказал: «Привет». Ответ, соответственно, не услышал. Сел рядом, повторил то же самое. Я сказала: «Здравствуйте», тут же встала и пошла в сторону дома. Когда почти подошла, развернулась и увидела, что он следует за мной», – пояснила женщина.

После этого мужчина наматывал круги по ее двору и осматривался. Знакомые сообщили потерпевшей, что похожий человек делал то же самое в соседнем дворе.

Так, он подошел к компании, а потом, усмехнувшись, покружил рядом и подсел к женщине на скамейке.