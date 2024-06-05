Жителей Украины призвали готовиться к жизни в холоде и темноте

Россия отключила или захватила более половины производства электроэнергии в Украине, вызвав веерные отключения электроэнергии по всей стране и усилив опасения по поводу будущего энергоснабжения украинских городов и потребителей в ЕС. Об этом пишет FT.

В статье отмечается, что до начала СВО внутреннее производство электроэнергии в Украине составляло около 55 гигаватт, что является одним из крупнейших показателей в Европе. Сейчас же этот показатель снизился до 20 ГВт и это не предел.

Российские войска продолжают наносить удары по объектам энергетики. В том числе и по газовым объектам. Это вызывает опасения как в Европе, так и на Украины, рискующей остаться без важного энергетического ресурса.

Ранее российские войска атаковали распределительную сеть, нанесённые повреждения можно было достаточно легко и дёшево устранить. Теперь поражаются электростанции, восстановить которые очень трудно, а некоторые и невозможно.

Украинские чиновники на условиях анонимности рассказали журналистам, что субботний удар стал «разрушительным», это, вероятно, будет означать, что к зиме жители будут проводить подавляющую часть своего дня без электричества.

На вопрос, что будет означать этот ущерб в ближайшие месяцы, один из чиновников прямо сказал: «Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте».

«Это наша новая норма», — сказал второй чиновник, указывая за окно на темноту, которая опустилась на Киев во время недавнего аварийного отключения электроэнергии.