Среда, 5 июня, 2024

Жителей Украины призвали готовиться к жизни в холоде и темноте

Автор: 7info

Опубликовано

Image by Colin Behrens from Pixabay

Россия отключила или захватила более половины производства электроэнергии в Украине, вызвав веерные отключения электроэнергии по всей стране и усилив опасения по поводу будущего энергоснабжения украинских городов и потребителей в ЕС. Об этом пишет FT.

В статье отмечается, что до начала СВО внутреннее производство электроэнергии в Украине составляло около 55 гигаватт, что является одним из крупнейших показателей в Европе. Сейчас же этот показатель снизился до 20 ГВт и это не предел.

Российские войска продолжают наносить удары по объектам энергетики. В том числе и по газовым объектам. Это вызывает опасения как в Европе, так и на Украины, рискующей остаться без важного энергетического ресурса.

Ранее российские войска атаковали распределительную сеть, нанесённые повреждения можно было достаточно легко и дёшево устранить. Теперь поражаются электростанции, восстановить которые очень трудно, а некоторые и невозможно.

Украинские чиновники на условиях анонимности рассказали журналистам, что субботний удар стал «разрушительным», это, вероятно, будет означать, что к зиме жители будут проводить подавляющую часть своего дня без электричества.

На вопрос, что будет означать этот ущерб в ближайшие месяцы, один из чиновников прямо сказал: «Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте».

«Это наша новая норма», — сказал второй чиновник, указывая за окно на темноту, которая опустилась на Киев во время недавнего аварийного отключения электроэнергии.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Михайлове возбудили уголовное дело по факту смерти рабочего на производстве

«Портрет героя» — история с продолжением

Полковник Трухан вступился за Бузову, выступившую в кожаных трусах

Время в пути от Москвы до Рязани сократится вдвое благодаря ВСМ

В Дашково-Песочне появится новая площадка ярмарки выходного дня

Названы самые выгодные варианты летней подработки для студентов

В Солотче восстановлено электроснабжение после аварии

Затраты на охрану окружающей среды в Рязанской области составили 4 млрд рублей

В Рязани завершено расследование дела о размещении отходов в Турлатове

Расписание детских мероприятий на июнь в Рязани опубликовала мэрия

В рязанском ТРЦ «Малина» сработала пожарная сигнализация

С 1 сентября в Рязани существенно вырастет штраф за безбилетный проезд

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Михайлове возбудили уголовное дело по факту смерти рабочего на производстве

Новости Рязани
Подсобный рабочий предприятия при очищении стенок бункера готовой продукции от скопившихся побочных продуктов производства без использования средств защиты задохнулся вследствие перекрытия дыхательных путей продуктами производства.

«Портрет героя» — история с продолжением

Акценты
Руководитель Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия», депутат Рязанской областной Думы Елена Синица отметила, что проект «Портрет героя» стал «историей с продолжением»

Полковник Трухан вступился за Бузову, выступившую в кожаных трусах

Новости мира
По словам Трухана, предъявлять претензии к артистам в контексте «на СВО не за это воюют» неправильно.

Время в пути от Москвы до Рязани сократится вдвое благодаря ВСМ

Новости Рязани
После магистрали Москва — Санкт-Петербург планируется создание ВСМ из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань.

В Дашково-Песочне появится новая площадка ярмарки выходного дня

Новости Рязани
Постановление, разрешающее проводить ярмарку около ТЦ «Европа» на улице Новосёлов, 62, опубликовала администрация Рязани.