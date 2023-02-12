Жителей Рязанской области приглашают отметить Масленицу в «Звёздном»

26 февраля в селе Выползово Спасского района будут отмечать Масленицу в «Звёздном», – сообщается в публикации в группе Дороги Рязани ВКонтакте.

С 11 до 16 часов всех желающих приглашают весело проводить зиму. Вход на мероприятие свободный.

Гостей ждёт зрелищное событие с традиционными масленичными гуляниями. Организаторы подготовили турнир по колке дров и соревнования по скоростному распиливанию брёвен, вкуснейшие блинчики с разными начинками, сочный шашлык, а также ярмарку. Завершится праздник традиционным сожжением Масленицы.

Подробная программа Масленицы — на странице мероприятия ВКонтакте.

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