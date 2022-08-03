Жителей Рязанской области приглашают на мероприятие в селе Новосёлки

Жителей Рязанской области приглашают на мероприятие 13 августа в селе Новосёлки.

«Летний пейзаж на усадьбе Пироговых» состоится 13 августа в Новосёлках. Для гостей подготовили интерактив с выпечкой блинов и увлекательную экскурсию по дому-музею.

Об этом сообщается в группе Типичное Рыбное ВКонтакте.

Концертную программу представят лауреаты международных конкурсов, солисты Ступинской филармонии.

На мероприятии представят картину с Новосельским пейзажем художника Михаила Кузина и аукцион картины.

Для детей будет действовать интерактивный уголок.

Стоимость билета на мероприятие – 300 рублей. Заявка на посещение мероприятия подаётся по телефонам +7 (4913) 76-12-12, +8 (951) 105-54-59 или по электронной почте до 12 августа.

Возрастное ограничение 0+.