Жителей Рязанской области приглашают к участию в конкурсе проектов по развитию российских городов и сел «Моя страна – моя Россия»

Стартовал новый сезон Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Жители Рязанской области ежегодно представляют на конкурс свои социально-значимые авторские проекты и инициативы. Для многих участников он стал работающей системой социальных лифтов и важным шагом в построении карьеры. Прием заявок открыт до 11 мая 2025 года.

В 2025 году конкурс пройдет уже в 22 раз, за это время вокруг него сформировалось сообщество из более чем миллиона неравнодушных людей, от самых юных жителей нашей страны до экспертов разных индустрий. Новый сезон знаменуется значительным расширением масштабов конкурса: увеличилось количество номинаций, также в план включены новые программы постконкурсного сопровождения – исторический форум и марафон с лучшими проектами сезона из регионов, а также номинация «Моя страна. Моя история. Моя Победа».

«За шесть лет совместной работы конкурс «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» объединил более 400 тысяч участников из всех регионов нашей страны. Для многих людей по всей России стало внутренней потребностью преображать жизнь вокруг себя – делать что-то для своих соседей, земляков. Конкурс «Моя страна – моя Россия» – это уникальная возможность внести свой вклад в развитие малой родины. В этом году конкурс включает в себя 14 номинаций, одна из которых будет посвящена Году защитника Отечества — «Моя страна. Моя история. Моя Победа», приуроченная к 80-летию Победы. Также одна из номинаций посвящена сохранению традиционных ценностей – «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы». Уважение к исторической памяти и продвижение семейных ценностей – это гарантия единства народа и процветания государства в будущем», — прокомментировал старт нового сезона генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

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В 2024 году более 55 000 проектов от жителей всех регионов России поступило в дирекцию конкурса в ходе заявочной кампании. Из них 72 инициативы стали лучшими и были награждены призами. В оценке конкурсных работ приняли участие почти 3 000 экспертов, что подчеркивает высокий уровень доверия и значимость проекта для профессионального сообщества.

От Рязанской области на участие в прошлом сезоне конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подали заявки 153 жителя.

В новом сезоне организаторами предусмотрено два основных направления конкурса – для участников от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет, а также специальная номинация для детей до 13 лет – «Волшебные нити родословной». В номинациях «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» возрастные рамки не предусмотрены.

В 2025 году конкурс «Моя страна – моя Россия» предлагает участникам 14 номинаций, каждая из которых охватывает ключевые аспекты социально-экономического развития российских регионов. Участники смогут представить проекты в самых разных сферах – от улучшения качества жизни и цифровизации до сохранения исторического наследия и укрепления культурной идентичности. Это уникальная возможность предложить решения, которые помогут сделать жизнь в городах и селах России лучше, сохраняя при этом связь с прошлым и создавая основу для будущего.

До 11 мая жители всех регионов страны могут подать заявки и представить свои проекты. С 12 по 26 мая экспертное сообщество конкурса проведет отбор и определит 300 лучших проектов, которые выйдут в финал. С 27 мая по 14 июня финалисты представят свои инициативы в онлайн-формате и защитят их перед экспертами конкурса.

«22 года конкурс соединяет сердца и умы жителей нашей страны — талантливых молодых ученых и гражданских активистов, педагогов-новаторов, настоящих мастеров своего дела, желающих и готовых внести свой вклад в развитие родного поселка, города, страны. Чувство сопричастности к судьбе Родины — это основа, на которой строится гармоничное развитие Личности и Гражданина. Через труд, большие и малые поступки проявляется отношение к близким и родным, к своей стране, через них создается наше настоящее и формируется будущее. Уже 6 лет конкурс реализуется в добром партнерстве с президентской платформой «Россия — страна возможностей», и все годы наши участники делом доказывают этот тезис. Присоединяйтесь к новому сезону, вдохновляйтесь и созидайте. Шагаем в 22 год по-настоящему сердечного проекта — «Моя страна – моя Россия». В добрый путь!» – рассказала научный руководитель Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования Лариса Пастухова.

Авторы лучших идей в 2025 году получат поддержку: образовательные гранты, льготы при поступлении в вузы, стажировки и предложения о работе.

Презентация нового сезона прошла в Национальном центре «Россия». Прием заявок продлится до 11 мая на сайте проекта. Финальные мероприятия конкурса пройдут в июне в рамках Молодежного дня Петербургского международного экономического форума.