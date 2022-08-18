Жителей Рязанской области предупредили об опасности использования VPN-сервисов

Жителей региона просят с осторожностью относиться к использованию VPN-сервисов. В России растёт число тех, кто пострадал от недобросовестных действий создателей таких программ. Персональные данные пользователей, скачавших VPN на смартфон, оказываются в свободном доступе в сети.

Сейчас Россия – на втором месте по скачиваниям VPN-сервисов в мире. Растёт и число утечек. Злоумышленники получают не просто данные и электронную почту пользователя, но и его реальный IP-адрес, логины и пароли.

Как отметил начальник управления информационной безопасности регионального Минцифры Дмитрий Демиденко, при использовании VPN-сервисов вся информация проходит через промежуточный сервер, который имеет полный доступ ко всем передаваемым данным.

– Это ведет к тому, что владельцам VPN-сервисов становится доступна различная информация о пользователях, включая персональные данные. К тому же у многих VPN-сервисов даже формально отсутствует политика конфиденциальности, либо в ней прямо прописано, что действия пользователя отслеживаются, информация о нем собирается и передается третьим лицам, – сказал Дмитрий Демиденко.

Вопросы к сервисам VPN появились даже у таких ИТ-корпораций, как Google и Apple. Компании обратили внимание на ненадёжность программ и их открытую связь с онлайн-мошенниками. Так, согласно новым правилам App Store, разработчики приложений VPN должны указывать, какие данные пользователей и для чего будут собираться. О том, что сведения не будут продаваться и использоваться, должно быть отражено в политике конфиденциальности ПО.