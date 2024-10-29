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Жителей Рязанской области предупредили о тумане с видимостью до 200 метров

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Алексей Самохин
Изображение сгенерировано AI

Гидрометцентр предупредил жителей Рязанской области о густом тумане, который сохраняется местами днём 29 октября. Видимость при этом явлении может снижаться до 200-500 метров, что создаёт серьёзные риски для движения транспорта и увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

МЧС призывает соблюдать меры безопасности в условиях ограниченной видимости. Рекомендации включают следующие меры:

— Лицам с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями рекомендуется воздержаться от выхода на улицу.

— Пешеходам следует проявлять особую осторожность при переходе дорог.

— Водителям настоятельно советуют снизить скорость, отказаться от перестроений и обгонов, а также избегать резкого торможения на скользкой дороге.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует позвонить по телефонам: 01, 101 (для мобильной связи) или по единому номеру 112. Для обращения по вопросам безопасности доступен «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.

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