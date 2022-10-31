Понедельник, 31 октября, 2022
Татьяна Проводина

Жителей Рязанской области бесплатно обучат навыкам оказания первой медпомощи

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

Правительство Рязанской области на базе Учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности проведёт обучение навыкам оказания первой медицинской помощи. Об этом сообщает министерство по делам территорий и информационной политике региона.

Занятия начнутся с ноября и будут бесплатными для всех желающих. Когда группы будут укомплектованы, занятия будут проходить во вторник с 9 до 13 часов и четверг с 13 до 17 часов. Адрес Учебно-методического центра:: г. Рязань, Южный промузел. д. 6 Б, с 1.

Записаться на обучение можно по телефону (4912) 70-19-78 или направить заявку по электронной почте [email protected]

В заявке нужно указать фамилию, имя, отчество, номер телефона, электронную почту для связи и согласие на обработку персональных данных.

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