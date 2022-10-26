Жителей Рязанского региона просят помочь в поиске пропавшей пенсионерки

В Рязанской области ищут пропавшую пожилую женщину. Информация появилась в группе Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

72-летняя Алевтина Николаевна Бакулева пропала в городе Жуковский Московской области. Её местонахождение неизвестно с 21 октября. Женщина может находиться в Рязани и Рязанской области.

Как сообщается, пропавшая пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.

Одежда: тёмно-зелёная куртка, чёрные ботинки, красный берет.

С собой у женщины была дамская сумка.

Всех, кто располагает любой информацией о возможном местонахождении пропавшей, просьба сообщать на горячую линию 8 (800) 700-54-52 или 112.

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