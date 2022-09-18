Жителей Рязанского региона предупредили о сильных дождях до утра 19 сентября и порывистом ветре

Жителей Рязанского региона до конца суток 18 сентября, ночью и утром 19 сентября ждут сильные дожди, в отдельных районах гроза. Главное управление МЧС по Рязанской области выпустило метеопредупреждение со ссылкой на данные Рязанского гидрометцентра.

Предстоящей ночью ветер усилится порывами до 12-17 м/с. Днём порывы южного ветра составят 13-18 м/с, а местами достигнут 23 м/с.

Граждан призывают к соблюдению правил безопасности. Во время непогоды нельзя стоять под крышами домов, ЛЭП, рекламными конструкциями и деревьями. По возможности нужно ограничить время нахождения на улице.

19 сентября в регионе ожидается облачная погода. Днём дождь, по прогнозу, будет небольшим. Воздух ночью прогреется до 8-13 градусов, днём – от 12 до 17 градусов.