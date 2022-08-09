Жителей Рязани приглашают сдать нормы ГТО

В августе рязанцы смогут выполнить нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и получить знак отличия.

Участников немного, так что можно быстро пройти регистрацию и приступить к тестированию, – сообщает городская мэрия в Telegram канале.

Приём нормативов ГТО в августе пройдёт:

15 августа – беговые испытания. Регистрация участников в 10:30 – СК «Химик» (стадион) (ул. Дружная, д. 2а);

16 августа – силовая подготовка. Регистрация участников в 10:30 – СК «Химик» (здание школы) (ул. Дружная, д. 5);

17 августа – стрельба. Регистрация участников в 10:30 – СК «Химик» (здание школы, тир) (ул. Дружная, д. 5).

Телефон для справок и консультаций – (4912) 24-32-10.