Жителей Рязани предупредили о резком похолодании

Рязанский гидрометцентр предупредил о резком понижении температуры в областном центре. Прогноз синоптиков приводит ГУ МЧС по Рязанской области.

31 октября в областном центре среднесуточная температура понизится на 5 и более градусов.

В чрезвычайном ведомстве призвали граждан соблюдать правила безопасности. Крайне опасно использовать для обогрева неисправные приборы, камины, а также пользоваться открытыми источниками огня.

Отопительные приборы нужно располагать на расстоянии не меньше метра от легковоспламеняющихся предметов. Следует соблюдать осторожность при использовании печного отопления, своевременно ремонтировать печи и следить за их исправностью.

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