Жителей Рязани предупредили о резком похолодании

Синоптики предупреждают о резком похолодании. В ряде регионов, включая Центральную Россию, антициклон вызовет сильные морозы. Температура в Рязани и области по прогнозам специалистов может опуститься на 8-16 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

5 января в Рязани ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5°С и более. Температура воздуха достигнет -11…-16 градусов. 6–10 января -17…-22 днем и до -27 градусов ночью.

В связи с прогнозируемым понижением температуры администрация Рязани просит жителей областного центра быть внимательными, одеваться теплее и избегать переохлаждения. Пешеходам также следует быть осторожными на дорогах, а водителям — соблюдать ПДД.