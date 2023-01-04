Среда, 4 января, 2023
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Жителей Рязани предупредили о резком похолодании

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Изображение от wayhomestudio на Freepik

Синоптики предупреждают о резком похолодании. В ряде регионов, включая Центральную Россию, антициклон вызовет сильные морозы. Температура в Рязани и области по прогнозам специалистов может опуститься на 8-16 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

5 января в Рязани ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5°С и более. Температура воздуха достигнет -11…-16 градусов. 6–10 января -17…-22 днем и до -27 градусов ночью.

В связи с прогнозируемым понижением температуры администрация Рязани просит жителей областного центра быть внимательными, одеваться теплее и избегать переохлаждения. Пешеходам также следует быть осторожными на дорогах, а водителям — соблюдать ПДД.

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