Жителей Голованово Клепиковского района эвакуируют

Людей временно отселяют для их безопасности и перегруппировки пожарно-спасательных подразделений, чтобы усилить защиту посёлка от возможного перехода огня.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, проводятся организационные мероприятия, подготовлены временные пункты размещения эвакуированных.
Тушение природных пожаров продолжается. На оперативном совещании решено провести инженерные мероприятия по предупреждению распространения пожара и его тушению.
Как сообщил накануне вечером в своём Telegram канале Павел Малков, ситуация остаётся напряжённой.
Врио губернатора Рязанской области отметил, что ночью в случае ухудшения погодных условий и усиления ветра ситуация может осложниться: авиация не может работать в тёмное время суток.
22 августа, как ожидается, группировка по тушению природных пожаров будет дополнительно усилена, в регион должно прибыть большое количество сил, – рассказал Павел Малков.