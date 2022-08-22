Жителей Голованово Клепиковского района эвакуируют

Людей временно отселяют для их безопасности и перегруппировки пожарно-спасательных подразделений, чтобы усилить защиту посёлка от возможного перехода огня.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, проводятся организационные мероприятия, подготовлены временные пункты размещения эвакуированных.

Тушение природных пожаров продолжается. На оперативном совещании решено провести инженерные мероприятия по предупреждению распространения пожара и его тушению.

Как сообщил накануне вечером в своём Telegram канале Павел Малков, ситуация остаётся напряжённой.

Павел Малков: «Есть высокая опасность для населённого пункта Ольгино, откуда произведена эвакуация жителей. Также достаточно высокая опасность для населённого пункта Голованово. Принято решение эвакуировать оттуда жителей. По остальным населённым пунктам сейчас опасности нет»

Врио губернатора Рязанской области отметил, что ночью в случае ухудшения погодных условий и усиления ветра ситуация может осложниться: авиация не может работать в тёмное время суток.

22 августа, как ожидается, группировка по тушению природных пожаров будет дополнительно усилена, в регион должно прибыть большое количество сил, – рассказал Павел Малков.