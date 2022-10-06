Житель Захаровского района в ходе пьяной ссоры зарезал жену

Жителя Захаровского района будут судить за убийство супруги. Ссора между супругами на фоне алкогольного опьянения произошла на почве ревности.

Михайловский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Захаровского района 1959 года рождения. Мужчину обвиняют в убийстве жены. Подробности сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

По данным следователей, 31 июля в одной из деревень Захаровского района между супругами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт на почве ревности. Обвиняемый нанёс жене удар ножом в область грудной клетки. Женщина скончалась на месте от полученного ранения.

Подозреваемого задержали и по ходатайству следователя заключили под стражу.

Прокурор признал собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Дело направлено в суд.

В следственном управлении напомнили, что чрезмерное употребление алкоголя приводит к раздражительности, немотивированной агрессии и снижению самоконтроля. Больше 80% бытовых преступлений совершаются на фоне распития спиртного. Следственное управление призывает граждан воздерживаться от употребления алкоголя.

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